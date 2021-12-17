Окупанти змінили ім'я українського полоненого, аби його не знайшли, - Денісова

Про це вона повідомила у telegram.

За її словами, справжнє ім’я утримуваного - Станіслав Васильович Боранов.

"Він значиться там (у окупантів, – ред.) як Божок Олександр Анатолійович (09.05.1985 р.н.). Йому повністю змінили прізвище, ім’я, по-батькові та дату народження, аби ніхто не міг його ідентифікувати", - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що чоловік поїхав на роботу до Києва та зник. Наразі невідомо, як він опинився на тимчасово окупованих територіях України. Про його місцеперебування повідомив колишній полонений, який разом з ним перебував в ув'язненні.

"У рідних немає жодного зв’язку зі Станіславом. Вони не бачили його більше 3 років. Єдине, що їм відомо про жорстоке катування, якого зазнав Станіслав на території секретної в'язниці м. Донецька “Ізоляція", - повідомила омбудсман.

За словами Денісової, востаннє чоловік спілкувався з рідними ще влітку 2017 року, однак про його місцеперебування стало відомо лише торік.

"Органами окупаційної адміністрації Російської Федерації обвинувачують Станіслава у нібито "шпигунстві", - додає омбудсмен.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb