Окупанти змушують ставати на облік у військкоматі чоловіків, які отримали паспорт РФ на Новопсковщині Луганської області
На Новопсковщині Луганської області окупанти примушують чоловіків йти до військкомату та ставати на облік одразу після отримання російського паспорта
Про це очільник Луганської ОВА Артем Лисогор написав у telegram.
Зазначається, що такі випадки зафіксували, зокрема, у селах Зайдівка та Рогове.
"Деякі (чоловіки, - ред.), аби цього не робити, намагалися одразу виїхати через територію рф. Але на кордоні були зупинені і повернуті додому", - йдеться у повідомленні.
Також Лисогор повідомив, що росіяни продовжують використовувати для розміщення особового складу цивільну інфраструктуру.
"Так, у шахтарському профілакторії у Нижньому Нагольчику, що біля Антрациту, наразі проживає близько 100 російських військовослужбовців. А в Семикозівці на Біловодщині приблизно така ж кількість загарбників розташувалась у будівлях закладу освіти", - написав він.
Крім того, очільник області розповів, що росіяни погрожують позбавленням батьківських прав родинам дітей, які не ходять у школи на окупованих територіях.
- Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому селищі Новопсков Луганської області росіяни вимагають від місцевих жителів складати присягу на вірність РФ під час отримання російських паспортів. Процес загарбники фіксують на відео.
- На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки росіян східніше Берестового на Харківщині та біля Новоселівського Луганської області.
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