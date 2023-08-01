Про це очільник Луганської ОВА Артем Лисогор написав у telegram.

Зазначається, що такі випадки зафіксували, зокрема, у селах Зайдівка та Рогове.

"Деякі (чоловіки, - ред.), аби цього не робити, намагалися одразу виїхати через територію рф. Але на кордоні були зупинені і повернуті додому", - йдеться у повідомленні.

Також Лисогор повідомив, що росіяни продовжують використовувати для розміщення особового складу цивільну інфраструктуру.

"Так, у шахтарському профілакторії у Нижньому Нагольчику, що біля Антрациту, наразі проживає близько 100 російських військовослужбовців. А в Семикозівці на Біловодщині приблизно така ж кількість загарбників розташувалась у будівлях закладу освіти", - написав він.

Крім того, очільник області розповів, що росіяни погрожують позбавленням батьківських прав родинам дітей, які не ходять у школи на окупованих територіях.