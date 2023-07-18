На Луганщині загарбники змушують місцевих жителів у відео присягати на вірність РФ під час отримання паспортів
У тимчасово окупованому селищі Новопсков Старобільського району Луганської області росіяни вимагають місцевих жителів складати присягу на вірність РФ під час отримання російських паспортів. Процес загарбники фіксують на відео
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"У паспортному столі Новопскова при отриманні документа окупанти вимагають місцевих жителів присягати на вірність РФ, записуючи ці виступи на відеокамеру", - зазначає він.
Лисогор пише, що літні люди йдуть туди, щоб у майбутньому розраховувати на пенсію. Однак перерахунок виплат пенсіонерам не проводять без наявності паспорта РФ. Навіть попри це, як кажуть місцеві, підвищують виплати не усім.
Також голова ОВА розповів, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку спостерігається катастрофічна ситуація через відсутність медикаментів.
"Із Сєвєродонецька все частіше чутно скарги про відсутність в місті медикаментів. Мова не про те, що у багатьох їх нема за що придбати, а про порожні полиці аптек. Їх у населеному пункті загарбники відкрили усього дві, але у вільному доступі там немає навіть найнеобхіднішого", - зауважив він.
Лисогор додав, що мешканці можуть домовитися про доставлення ліків з Луганська. Однак така послуга коштуватиме від 50 до 100 % від вартості препарату.
- 27 червня стало відомо, що загарбники посилюють контррозвідувальний режим у тимчасово окупованому місті Привілля Луганської області - погрожують місцевим за спілкування з особами на підконтрольній Україні території.
- Також в Луганській ОВА зазначали, що на окупованих територіях області російські загарбники посилили обшуки та затримання місцевих жителів для того, щоб виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України.
- 2 липня голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях. Мешканців, які намагаються подзвонити в Україну, примушують рити окопи.
- Також повідомлялося, що російські окупанти атакують логістичні шляхи на Луганщині, щоб жителі звільнених селищ не змогли отримати гуманітарну допомогу та залишились без їжі.
- У тимчасово окупованих росіянами містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, окупанти не відновлюють там зруйновані житлові будинки й інфраструктуру.
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