Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У паспортному столі Новопскова при отриманні документа окупанти вимагають місцевих жителів присягати на вірність РФ, записуючи ці виступи на відеокамеру", - зазначає він.

Лисогор пише, що літні люди йдуть туди, щоб у майбутньому розраховувати на пенсію. Однак перерахунок виплат пенсіонерам не проводять без наявності паспорта РФ. Навіть попри це, як кажуть місцеві, підвищують виплати не усім.

Також голова ОВА розповів, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку спостерігається катастрофічна ситуація через відсутність медикаментів.

"Із Сєвєродонецька все частіше чутно скарги про відсутність в місті медикаментів. Мова не про те, що у багатьох їх нема за що придбати, а про порожні полиці аптек. Їх у населеному пункті загарбники відкрили усього дві, але у вільному доступі там немає навіть найнеобхіднішого", - зауважив він.

Лисогор додав, що мешканці можуть домовитися про доставлення ліків з Луганська. Однак така послуга коштуватиме від 50 до 100 % від вартості препарату.