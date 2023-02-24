Окупанти знеструмили 15 тис. споживачів на Херсонщині та Харківщині, – Міненерго
Унаслідок ворожих обстрілів минулої доби ще 15 тисяч споживачів на Херсонщині та Харківщині залишились без світла. Є проблема із теплозабезпеченням Херсона
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом", - ідеться в повідомленні.
Водночас, як зазначили у відомстві, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській та Харківській областях додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів.
Складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона. У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа, розповіли в Міненерго, й наголосили, що ремонтні роботи тривають цілодобово.
- 22 лютого через негоду без електропостачання були 137 населених пунктів у шести областях.
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