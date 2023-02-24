Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом", - ідеться в повідомленні.

Водночас, як зазначили у відомстві, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській та Харківській областях додатково знеструмлено близько 15 тисяч споживачів.

Складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона. У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа, розповіли в Міненерго, й наголосили, що ремонтні роботи тривають цілодобово.