Окупанти знищили Херсонську виноробню, яка пережила дві світових війни

Про це повідомила група "Інформаційний спротив".

Зазначається, що ворог у Херсонській області знищив шато ім. Трубецького, яке пережило Першу і Другу світові війни, загалом проіснувавши 126 років.

З ранку 24 лютого виноробня, виноградники та вся територія опинилися під російською окупацією:

"Виноробня постраждала сильно. Окупанти повністю пограбували колекцію вин, яку збирали кілька поколінь. Викрали сім пляшок вина, які зберігалися з початку 20 століття ще з часів князя Трубецького", - мовиться в тексті групи.

За наданою інформацією, росіяни пошкодили лабораторію підприємства та замінували виноградники.

"Постраждала будівля історичного шато та будинку на території. Вкрали обладнання та меблі ресторану, готелю, офісу, магазину. Вина, що перебували на витримці, також зникли", - додає Інформаційний спротив.

Нагадаємо, 17 грудня перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова повідомила, що окупанти в Криму знищили Золотий кабінет Крим-Герай Хана в Бахчисараї: демонтовано дах та ансамбль кольорових вітражів.

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