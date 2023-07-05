Окупанти знищують туристичну інфраструктуру півдня України: що відомо про Кирилівку
Російська армія знищує туристичну інфраструктуру півдня України, перетворюючи цивільні об'єкти на військові бази. Місцеві мешканці позбулися заробітку
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Кирилівка, яка вже другий рік окупована, раніше була фактично найулюбленішим місцем відпочинку для українців. Проте на сьогодні курортне селище переживає найгірші часи, оскільки російсько-окупаційні війська звільнили його від відпочивальників, а місцевих жителів – від заробітку", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що більшість місцевих жителів вимушено залишили своє майно та виїхали на підконтрольну Україні територію.
"За наявною інформацією, рашисти віджали всі наявні бази відпочинку в даному населеному пункті та переробили їх цільове призначення з туристичних на військове. Тому сьогодні можна побачити безлюдний курорт та Азовське море без людей на пляжі", - розповіли у Спротиві.
У Кирилівці Запорізької області свого часу були аквапарк, дельфінарій і луна-парк.
- У червні в Міноборони повідомляли, що росіяни провели фільтраційні заходи в тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області, аби виявити проукраїнськи налаштованих людей. Деяких із них затримали.
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