Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Кирилівка, яка вже другий рік окупована, раніше була фактично найулюбленішим місцем відпочинку для українців. Проте на сьогодні курортне селище переживає найгірші часи, оскільки російсько-окупаційні війська звільнили його від відпочивальників, а місцевих жителів – від заробітку", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що більшість місцевих жителів вимушено залишили своє майно та виїхали на підконтрольну Україні територію.

"За наявною інформацією, рашисти віджали всі наявні бази відпочинку в даному населеному пункті та переробили їх цільове призначення з туристичних на військове. Тому сьогодні можна побачити безлюдний курорт та Азовське море без людей на пляжі", - розповіли у Спротиві.

У Кирилівці Запорізької області свого часу були аквапарк, дельфінарій і луна-парк.