Окупанти знищують унікальну Кінбурнську косу на Чорному морі, – Денісова

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей.



Під загрозою знищення опинився весь рослинний світ, зокрема найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей, площа якого понад 60 гектарів, тварини, багаторічні дерева та рожеві озера.



Наразі на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога, проте виїзд на материк контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь.



Крім того, бракує палива для пожежних машин, щоб погасити вогонь, відсутня техніка і майже немає доставлення продуктів для місцевих мешканців.

Нагадаємо, волонтер "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів, що, за версією "ватних пабліків", на Хортиці розташовані секретні бази НАТО, яких там немає. Орки не розуміють, що за Хортицю Запоріжжя буде не просто бити, Запоріжжя буде рвати кожного окупанта. Це святе для нас місце. Вони цього не розуміють, але ми їм пояснимо", - заявив Денисов.

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