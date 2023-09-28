Окупанти зранку обстріляли два села на Херсонщині: є поранені

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Дві жінки й чоловік з пораненнями різного ступеня важкості доправлені до однієї з міських лікарень", - написав він.

Раніше пресслужба Херсонської ОВА повідомила про одну постраждалу.

"Близько 8:35 росіяни відкрили вогонь по Антонівці. Постраждала 47-річна жінка, котра перебувала біля пошти. У неї – мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілу доставили до лікарні, де зараз їй надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.



Також зранку окупанти обстріляли центр Золотої Балки, там зафіксовано з пів десятка прильотів. Було пошкоджено житловий будинок, люди не постраждали.