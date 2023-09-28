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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Окупанти зранку обстріляли два села на Херсонщині: є поранені

28 вересня, 2023 четвер
11:36
Війна з Росією

Зранку 28 вересня російська окупаційна армія атакувала два села на Херсонщині. Внаслідок обстрілу Антонівки дістали поранення троє людей, їх госпіталізовано

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Дві жінки й чоловік з пораненнями різного ступеня важкості доправлені до однієї з міських лікарень", - написав він.

Раніше пресслужба Херсонської ОВА повідомила про одну постраждалу.

"Близько 8:35 росіяни відкрили вогонь по Антонівці. Постраждала 47-річна жінка, котра перебувала біля пошти. У неї – мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілу доставили до лікарні, де зараз їй надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також зранку окупанти обстріляли центр Золотої Балки, там зафіксовано з пів десятка прильотів. Було пошкоджено житловий будинок, люди не постраждали.

  • За минулу добу по Херсонській області росіяни здійснили 109 обстрілів, з них 9 – по місту Херсон. Окрім того, внаслідок наїзду на ворожу міну біля села Новоберислав загинув тракторист.
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