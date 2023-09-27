На Херсонщині трактор підірвався на російській міні: водій загинув
Біля села Новоберислав Херсонської області через вибухівку, залишену російськими окупантами, загинув тракторист
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"61-річний чоловіків працював у полі, що поблизу села Новоберислав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала. На жаль, місцевий житель отримав смертельні поранення", - йдеться у повідомленні.
В ОВА закликали громадян не виходити в поля, які не обстежили сапери.
Варто зазначити, що підрив цивільних на мінах відбувається постійно. Так, 6 вересня у Білопіллі Сумської області на ворожій міні підірвався автомобіль із цивільними, внаслідок чого дістали поранення водій і двоє його пасажирів. Аналогічний випадок стався на Харківщині: там дістали поранення двоє чоловіків – 29 і 25 років. А 20 вересня на Київщині внаслідок наїзду автівки на міну загинув чоловік 1994 року народження.
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