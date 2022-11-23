Окупанти зводять оборонні споруди в Криму, – ГУР Міноборони
Російська армія активно готується до оборони тимчасово окупованого нею Криму, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району
Про це Укрінформу розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.
"Вони (окупанти, - ред.) активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ", - зазначив Черняк.
Розповідаючи про евакуацію росіян і колаборантів із Херсонської та Запорізької областей представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію Росії, бо на півострові не почуваються безпечно.
"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України", - наголосив Черняк.
- Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов спрогнозував, що ЗСУ можуть відновити контроль над Кримом уже до кінця грудня 2022 року.
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