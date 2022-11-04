Окупанти вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю: пошкоджено газову трубу
Сьогодні вночі противник завдав удару ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграм.
"В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає",- написав він.
- Міська влада повідомила, що ввечері, 2 листопада, окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Військові заявили, що всі ворожі "шахіди", які рухалися в бік міста, знищено.
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