Окупанти викрали понад 700 мелітопольців, більше сотні досі в полоні, - мер

Про це він заявив виданню Радіо Свобода.

Федоров також зазначив, що в російському полоні зараз перебуває понад 100 людей.

"Бачимо чергові хвилі викрадень. Після кожної вдалої спроби наших сил спротиву ліквідувати окупантів та колаборантів, "рашисти" оточують райони та проводять обшуки", - наголосив він.

Крім того, за словами мера Мелітополя, загарбники викрадають людей, якщо знайдуть у них будь-що українське - прапор, одяг із символікою тощо. Також після викрадення до людей застосовують тортури.

22 листопада в етері Еспресо Іван Федоров повідомив, що мешканців Мелітополя росіяни забирають у полон і катують електричним струмом.