Окупанти викрали понад 700 мелітопольців, більше сотні досі в полоні, - мер
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що від початку окупації загарбники викрали з міста понад 700 людей, лише від початку листопада зникло шестеро чоловіків
Про це він заявив виданню Радіо Свобода.
Федоров також зазначив, що в російському полоні зараз перебуває понад 100 людей.
"Бачимо чергові хвилі викрадень. Після кожної вдалої спроби наших сил спротиву ліквідувати окупантів та колаборантів, "рашисти" оточують райони та проводять обшуки", - наголосив він.
Крім того, за словами мера Мелітополя, загарбники викрадають людей, якщо знайдуть у них будь-що українське - прапор, одяг із символікою тощо. Також після викрадення до людей застосовують тортури.
- 22 листопада в етері Еспресо Іван Федоров повідомив, що мешканців Мелітополя росіяни забирають у полон і катують електричним струмом.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 39.98Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе