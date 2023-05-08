Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Окупаційна влада Придністров'я попросила РФ збільшити там кількість військових. В Україні відреагували
Оновлено

Окупаційна влада Придністров'я попросила РФ збільшити там кількість військових. В Україні відреагували

8 травня, 2023 понедiлок
11:25
Світ Придністров'я

"Придністровська молдавська республіка" попросила збільшити кількість російських військових на її території. Стверджується, що це потрібно для захисту регіону

Про це заявив глава представництва невизнаної республіки Леонід Манаков, передає російський РБК.

За словами Манакова, у 1995 році Росія знизила чисельність військового контингенту з шести до двох мотострілкових батальйонів, або 450 осіб.

"При цьому їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб", - сказав він.

Манаков зазначив, що збільшення кількості російських військових, або як називає їх окупаційна адміністрація – "миротворців", виправдане у разі зростання ризиків безпеки, зокрема провокацій і терористичної небезпеки.

За словами представника "влади" псевдореспубліки, цей контингент – основний фактор безпеки на Дністрі та головна перешкода для "гарячих голів" у Кишиневі, і поки місія триває, Молдова "скута в будь-яких військових планах і приготуванях проти Придністров'я".

На цю інформацію відреагував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ставлю одне логічне запитання, на яке у орків відповіді бути не може. Яким чином вони хочуть туди (у Придністров'я, - ред.) летіти/добиратися? Хто їх запустить у наш повітряний простір або повітряний простір Молдови?" - сказав він.

"Пускають бульби. Смішать увесь світ. Звичайно, наші Сили оборони – на своїх позиціях. Усе знають, усе бачать, усе розуміють", - додав Братчук.

  • 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.

Читайте також: Кулеба пояснив, чому Україна тримає війська на кордоні з невизнаним Придністров'ям

Новини
Росія
Молдова
Придністров'я
Читайте також:
Путін, нагороджений ним Паканич та Гундяєв. Київ, 2013 рік
6 травня, 2023 субота
Митрополит Московського патріархату Паканич каже, що його обшукали й півтори години протримали на КПП при виїзді з Києва
путін та пригожин
Автор Антін Борковський
7 травня, 2023 неділя
Все більше росіян вступають в умовну партію Пригожина, щоб пояснити поразку, - Піонтковський
Олександр Усик
6 травня, 2023 субота
Усик зірвав дедлайн WBA щодо чемпіонського бою
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
8 травня
11:41
Мелітополь
У Мелітополі окупанти розселяють росіян в домівки депортованих українців
11:37
ЄС - Україна
Європарламент прагне пришвидшити схвалення домовленості про боєприпаси для України
11:14
Ексклюзив
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Ми не планували відразу повідомляти про це, хай би шукали, куди дівся їхній "кинджал": Ігнат про збиття гіперзвукової ракети РФ системою Patriot
10:54
Атако дронів на Кремль
Розвідка про причетних до "атаки" на Кремль: можливо все – від активності партизан до внутрішньополітичних розборок
10:50
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 травня: ціни на долар, євро, злотий
10:32
На залізниці Угорщини зійшли з рейок 9 вагонів вантажного поїзда
На залізниці Угорщини зійшли з рейок 9 вагонів вантажного поїзда із залізною рудою: затримується рейс Відень - Київ
10:29
Оновлено
Обстріл Києва
Уночі українська ППО збила 35 "шахедів" над Київщиною, 5 людей травмовані
10:20
нафта
Світові ціни на нафту знову почали зростати: названо причину
10:20
російські військові окупанти
"Зуби дракона", траншеї, паніка, переміщення живої сили: у ГУР розповіли, чи готується ворог до літнього сезону в тимчасово окупованому Криму
10:17
Оновлено
Росіяни атакували ракетами "Буря" продовольчий склад на Одещині
Росіяни атакували ракетами "Буря" продовольчий склад та зону відпочинку на Одещині, 1 людина загинула
10:16
Ексклюзив
Сергій Згурець
Російські пілоти починають вести себе агресивно над акваторією Чорного моря, треба шукати протидії, - Згурець
10:05
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Під Бахмутом ЗСУ змусили відступити в тил "газпромівську" ПВК "Поток": що відомо
10:05
Страх і огида в Чорнобилі, війна як збій системи і код смерті – 5 книг про прекрасне і потворне
09:34
Володимир Зеленський
Зеленський пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні й підписав указ про святкування Дня Європи 
09:33
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський у День пам'яті і примирення: ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом
09:31
"Хто не виїхав з адміністрацій, точно сидить на валізах": Юсов про активний виїзд колаборантів та окупантів з Криму та "Л/ДНР"
09:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ми маємо змогу лише відбиватися й тримати лінію оборони, боєкомплекту не вистачає, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко
09:06
Оновлено
ЗРК С-300 РФ
Росіяни вдарили ракетами С-300 по Балаклії на Харківщині, поранено 7 людей
08:41
обстріл Херсон
Ворог 42 рази обстріляв Херсонщину минулої доби: поцілив у житлові квартали й територію заводу, є поранені
08:33
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
"Буде завжди, незалежно від дати": Маляр про ймовірність загострення з боку Росії на 9 травня
08:15
Інфографіка
Втрати окупантів
Російська армія втратила за добу в Україні 540 військових, 42 дрони та 7 танків
08:06
OPINION
Вадим Денисенко
Кадиров замість Пригожина під Бахмутом. Що насправді відбувається?
08:03
COVID-19
Японія почала знижувати статус COVID-19 до рівня сезонного грипу
07:55
окупанти орки
РФ обстрілювала Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами, у Веселому окупанти зачинили відділ поліції й знищили документи
07:44
Ексклюзив
гори
Пожежа на копальні золота в Перу забрала життя щонайменше 27 людей
07:36
Сербія
МВС Сербії закликало громадян протягом місяця здати всю незареєстровану зброю
06:57
човен для рятувальних операцій
Внаслідок перекидання туристичного човна в Індії загинула щонайменше 21 людина
06:16
російські війська
Росія навряд чи здатна проводити скоординовані оборонні операції по всій лінії фронту, - ISW
05:48
На Херсонщині окупанти забирають у місцевих катери, хочуть поповнити дефіцит плавзасобів
01:18
керування дронами, навчання 103-ї ТрО
Французький аеронавт пояснив, чому армія РФ не здатна ефективно користуватися дронами
00:37
День примирення
Посольство України в Німеччині 8 травня не кластиме квіти поруч із радянською символікою
00:04
обстріл, ППО
На Київщині сили ППО збивають цілі
2023, неділя
7 травня
23:25
НАТО
Захисники України перевищують усі стандарти НАТО, - євродепутат Андрюс Кубілюс
23:15
Дмитро Кравець. Харків
У бою за Бахмут загинув керівник харківського дитячого театру "Казка"
22:56
Аналітика
Сергій Згурець
Кожен українець має бути дотичний до контрнаступу. ЗСУ збили ракету - фетиш Кремля. Колонка Сергія Згурця
22:26
Підозрюваний у підриві Прилєпіна Олександр Пермяков
Підозрюваний у замаху на Прилєпіна народився у Дружківці та воював за бойовиків "ДНР"
22:03
Бранко Ружич. Сербія
Стрілянина у школі в Белграді: міністр освіти Сербії написав заяву на звільнення
21:45
підірвали авто з Прилєпіним
Прилєпін прийшов до тями та розповів подробиці замаху на нього
21:21
Микола Климович. Білорусь
У колонії помер білорус, засуджений за карикатури на Лукашенка й Путіна
20:54
Литва прапор
Литва відновить напівзруйнований ліцей у Бородянці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV