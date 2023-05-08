Окупаційна влада Придністров'я попросила РФ збільшити там кількість військових. В Україні відреагували
"Придністровська молдавська республіка" попросила збільшити кількість російських військових на її території. Стверджується, що це потрібно для захисту регіону
Про це заявив глава представництва невизнаної республіки Леонід Манаков, передає російський РБК.
За словами Манакова, у 1995 році Росія знизила чисельність військового контингенту з шести до двох мотострілкових батальйонів, або 450 осіб.
"При цьому їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб", - сказав він.
Манаков зазначив, що збільшення кількості російських військових, або як називає їх окупаційна адміністрація – "миротворців", виправдане у разі зростання ризиків безпеки, зокрема провокацій і терористичної небезпеки.
За словами представника "влади" псевдореспубліки, цей контингент – основний фактор безпеки на Дністрі та головна перешкода для "гарячих голів" у Кишиневі, і поки місія триває, Молдова "скута в будь-яких військових планах і приготуванях проти Придністров'я".
На цю інформацію відреагував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Ставлю одне логічне запитання, на яке у орків відповіді бути не може. Яким чином вони хочуть туди (у Придністров'я, - ред.) летіти/добиратися? Хто їх запустить у наш повітряний простір або повітряний простір Молдови?" - сказав він.
"Пускають бульби. Смішать увесь світ. Звичайно, наші Сили оборони – на своїх позиціях. Усе знають, усе бачать, усе розуміють", - додав Братчук.
- 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
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