Про це заявив глава представництва невизнаної республіки Леонід Манаков, передає російський РБК.

За словами Манакова, у 1995 році Росія знизила чисельність військового контингенту з шести до двох мотострілкових батальйонів, або 450 осіб.

"При цьому їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб", - сказав він.

Манаков зазначив, що збільшення кількості російських військових, або як називає їх окупаційна адміністрація – "миротворців", виправдане у разі зростання ризиків безпеки, зокрема провокацій і терористичної небезпеки.

За словами представника "влади" псевдореспубліки, цей контингент – основний фактор безпеки на Дністрі та головна перешкода для "гарячих голів" у Кишиневі, і поки місія триває, Молдова "скута в будь-яких військових планах і приготуванях проти Придністров'я".

На цю інформацію відреагував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ставлю одне логічне запитання, на яке у орків відповіді бути не може. Яким чином вони хочуть туди (у Придністров'я, - ред.) летіти/добиратися? Хто їх запустить у наш повітряний простір або повітряний простір Молдови?" - сказав він.

"Пускають бульби. Смішать увесь світ. Звичайно, наші Сили оборони – на своїх позиціях. Усе знають, усе бачать, усе розуміють", - додав Братчук.

23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.

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