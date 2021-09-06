Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Окупаційний "суд" у Сімферополі арештував Джелялова та ще двох затриманих кримських татар

Окупаційний "суд" у Сімферополі арештував Джелялова та ще двох затриманих кримських татар

6 вересня, 2021 понедiлок
21:01
Суспільство Окупаційний "суд" у Сімферополі арештував Джелялова та ще двох затриманих кримських татар

Російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

“Російський окупаційний суд в Сімферополі схвалив рішення про взяття Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року - на період "слідства", - написав Чубаров.

Сторона звинувачення в особі слідчого Віталія Власова визнала за необхідне відправити Джелялова під варту, так як він підозрюється в скоєнні тяжкого злочину і може сховатися від правосуддя. Сторони захисту відкинули ці доводи і просили відмовити звинуваченням в клопотанні.

"Я міг піддатися цьому кримінальному переслідуванню ще з 2014 року, але кожен раз, незважаючи на подібні загрози і прохання залишити територію Криму з боку моїх друзів, я повертався додому на свою батьківщину. Нещодавно відвідав установчий саміт "Кримської платформи", яка вкрай негативно оцінюється російською владою. Були публічні заяви керівництва Криму про переслідування учасників кримської платформи, але не дивлячись на подібні заяви і погрози я повернувся додому. У мене не виникає жодної думки про те, щоб не дивлячись на існуючий стан справ, а саме мою кримінальну справу, з якою я абсолютно не згоден, у мене немає ні найменшого бажання залишати Крим і свій власний будинок. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою вважаю абсолютно непотрібним", - зазначив Джелялов.

Він додав, що цілком задовільною мірою вважає домашній арешт.

"Вона цілком підходить для того, щоб я міг на першу вимогу з'явитися для проведення слідчих дій і також міг виконати обов'язки глави сім'ї та сина, забезпечити комфортне проживання моєї дружини і літніх батьків. Домашній арешт дозволить мені все це зробити", - пояснив Джелялов.

Також Київський районний суд заарештував Азіза і Асана Ахтемова на два місяці - до 4 листопада 2021 року. 

Свою провину брати заперечують. Вони просили обрати їм запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. За словами адвоката Айдера Азаматова, на Ахтемова тиснуть і порушують їх право на захист, не даючи зв'язатися з адвокатами за угодою.

3 і 4 вересня співробітники ФСБ відвезли в невідомому напрямку братів Ахтемова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, підприємця Ельдара Одаманова і Шевкету Усеінова. Ахтемову і Джелялову закидають спробу диверсії на газопроводі в селі Перевальне. Ельдара Одаманова відпустили, але пізніше знову затримали. Йому дали 14 діб адміністративного арешту. Шевкету Усеінову сьогодні дали 15 діб. Суд так само засудив батька Азіза Ахтемова - Ескендера - до десяти діб адміністративного арешту.




 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крим
окупація
Читайте також:
Путін
4 вересня, 2021 субота
Китай штовхає Путіна до ескалації на Донбасі: Пекін прагне захопити чи Тайвань, чи російський Сибір, – Піонтковський
5 вересня, 2021 неділя
Операція Путіна з нав'язування Україні та світу Мінських домовленостей провалилася. Байден на це не пішов, - Піонтковський
5 вересня, 2021 неділя
"Цей непродуманий крок призведе до катастрофи". За рішенням Шкарлета різко скорочують викладачів у вишах
Київ
+15
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.74
    Купівля 26.74
    Продаж 26.98
  • EUR
    Купівля 31.62
    Продаж 32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
6 вересня
21:10
"Слуга народу" не візьме участі у виборах мера Харкова
20:55
Павло Кухта
Зростання цін на газ в Європі — це наслідок ігор російського “Газпрому”, — економіст Кухта
20:53
Віктор Циганков
Transfermarkt склав новий рейтинг найдорожчих футболістів чемпіонату України
20:52
"Газпром" грубо натякає, що постачати до ЄС більше газу можна лише "Північним потоком-2", - глава Оператора ГТС
20:29
Військові навчання ЗСУ
ЗСУ проведуть на Херсонщині навчання з бойовою стрільбою
20:11
Слуга народу
"Слуга народу" обрала кандидата на довибори в Раду у Черкаській області
20:06
Прорили тунель ложкою: з ізраїльської в'язниці втекли шестеро палестинців
19:57
збірна України
Збірна України з футболу вирушила на матч проти Чехії
19:53
Окупанти катували затриманого заступника голови Меджлісу Джелялова, - ОГПУ
19:30
Pfizer вакцина
Регулятор ЄС почав вивчати можливість щеплення третьою дозою COVID-вакцини Pfizer
19:27
ЄС
"Кричуща неповага": у ЄС відреагували на вироки Колесніковій та Знаку
19:13
Олег Дулуб
Клуб УПЛ "Львів" презентував нового тренера
19:03
хакер
Німеччина звинуватила Росію у кібератаках перед парламентськими виборами
19:02
збірна Італії
Збірна Італії з футболу встановила шалений світовий рекорд
18:56
Байден Зеленський
Навіщо взагалі Зеленський приїхав до Вашингтона?
18:56
Владислав Кулач
Стало відомо, коли до гри повернеться форвард "Динамо", якому зробили операцію на серці
18:55
МВС придбає для патрульних бодікамери замість електрошокерів, - Монастирський
18:42
Зеленський
Зеленський привітав іудеїв зі святом Рош га-Шана
18:39
Укрзалізниця перевезла понад 9 млн пасажирів протягом літа
18:28
шахта
Усе керівництво ДП "Львіввугілля" пішло на лікарняні
18:25
У Данії відкриють пункти вакцинації від COVID-19 в супермаркетах
18:22
Третя доза вакцини Sinovac підвищує активність антитіл проти "Дельта"-штаму, - дослідження
18:00
Микола Полозов
Адвокат Полозов захищатиме заступника голови Меджлісу Джеляла у справі про "диверсію"
17:58
вакцина
В Індії створять новий препарат для лікування коронавірусу
17:47
прапор Росії
Посли ЄС продовжать санкції проти Росії за окупацію Криму, - журналіст
17:37
Жан-Поль Бельмондо
Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо
17:29
ОАСК
Справа про "захоплення влади" в ОАСК: антикорупційний суд дозволив примусово привести на засідання суддю Аблова
16:56
Розстріл Майдану
Розстріл Майдану: до суду передали справу щодо колишнього омегівця
16:38
будівництво
У Києві на будівництві чоловік впав з висоти у підвал
16:28
Понад 800 осіб зникли безвісти за час війни на Донбасі, - Червоний хрест
16:24
Окупанти скинули з безпілотника дві саморобні міни на житловий район Зайцевого
16:16
Олександр Усик
Усик похизувався своєю фізичною формою перед супербоєм з Джошуа
16:11
SkyUp
Лоукостер SkyUp запускає рейс "Київ-Прага"
16:03
ПЛР-тест
На Харківщині зростає кількість COVID-хворих, домінує штам коронавірусу "Дельта", - ОДА
15:57
У центрі Києва відбулась ДТП з перекиданням
15:45
Віталій Шишов
Смерть білоруського активіста Шишова у Києві: поліція залучила до розслідування міжнародних експертів
15:45
Дмитро Разумков
Є міністри, які будуть змушені покинути посади в "добровільно-примусовому форматі", - Разумков
15:37
Північний потік-2
Лавров заявив, що "Північний потік-2" запрацює через декілька днів
15:24
Монастирський виступив проти легалізації вогнепальної зброї
15:21
Жан-П'єр Адамс
Помер ексфутболіст ПСЖ, він перебував у комі 39 років
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV