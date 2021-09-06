Окупаційний "суд" у Сімферополі арештував Джелялова та ще двох затриманих кримських татар

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Російський окупаційний суд в Сімферополі схвалив рішення про взяття Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року - на період "слідства", - написав Чубаров.



Сторона звинувачення в особі слідчого Віталія Власова визнала за необхідне відправити Джелялова під варту, так як він підозрюється в скоєнні тяжкого злочину і може сховатися від правосуддя. Сторони захисту відкинули ці доводи і просили відмовити звинуваченням в клопотанні.



"Я міг піддатися цьому кримінальному переслідуванню ще з 2014 року, але кожен раз, незважаючи на подібні загрози і прохання залишити територію Криму з боку моїх друзів, я повертався додому на свою батьківщину. Нещодавно відвідав установчий саміт "Кримської платформи", яка вкрай негативно оцінюється російською владою. Були публічні заяви керівництва Криму про переслідування учасників кримської платформи, але не дивлячись на подібні заяви і погрози я повернувся додому. У мене не виникає жодної думки про те, щоб не дивлячись на існуючий стан справ, а саме мою кримінальну справу, з якою я абсолютно не згоден, у мене немає ні найменшого бажання залишати Крим і свій власний будинок. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою вважаю абсолютно непотрібним", - зазначив Джелялов.



Він додав, що цілком задовільною мірою вважає домашній арешт.



"Вона цілком підходить для того, щоб я міг на першу вимогу з'явитися для проведення слідчих дій і також міг виконати обов'язки глави сім'ї та сина, забезпечити комфортне проживання моєї дружини і літніх батьків. Домашній арешт дозволить мені все це зробити", - пояснив Джелялов.



Також Київський районний суд заарештував Азіза і Асана Ахтемова на два місяці - до 4 листопада 2021 року.



Свою провину брати заперечують. Вони просили обрати їм запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. За словами адвоката Айдера Азаматова, на Ахтемова тиснуть і порушують їх право на захист, не даючи зв'язатися з адвокатами за угодою.



3 і 4 вересня співробітники ФСБ відвезли в невідомому напрямку братів Ахтемова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, підприємця Ельдара Одаманова і Шевкету Усеінова. Ахтемову і Джелялову закидають спробу диверсії на газопроводі в селі Перевальне. Ельдара Одаманова відпустили, але пізніше знову затримали. Йому дали 14 діб адміністративного арешту. Шевкету Усеінову сьогодні дали 15 діб. Суд так само засудив батька Азіза Ахтемова - Ескендера - до десяти діб адміністративного арешту.