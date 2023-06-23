Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у колабораційній діяльності", - пише відомство.

За те, що чоловік добровільно став "міліціонером" окупантів його засудили до 13 років ув’язнення. Він також не зможе працювати в правоохоронних органах 12 років і втратив все своє майно.

Прокурори у суді довели, що коли місто Куп’янськ Харківської області було тимчасово окуповане, місцевий житель вирішив стати псевдоміліціонером і подав документи до "відділу кадрів народної міліції". Він став так званим тимчасовим начальником патрульної служби відділу внутрішніх справ "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" за призначенням окупантів.

Зловмисник перевіряв документи у мешканців і патрулював місто. Рашисти платили тому в рублях.

Коли регіон звільнили у вересні минулого року, його затримали правоохоронці.

Під час судового засідання чоловік частково визнав свою вину.