Окупаційного "міліціонера" з Куп'янська засудили до 13 років ув'язнення
Суд засудив до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна і забороною працювати в правоохоронних органах колаборанта, який добровільно став "міліціонером" окупантів у Куп’янську
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у колабораційній діяльності", - пише відомство.
За те, що чоловік добровільно став "міліціонером" окупантів його засудили до 13 років ув’язнення. Він також не зможе працювати в правоохоронних органах 12 років і втратив все своє майно.
Прокурори у суді довели, що коли місто Куп’янськ Харківської області було тимчасово окуповане, місцевий житель вирішив стати псевдоміліціонером і подав документи до "відділу кадрів народної міліції". Він став так званим тимчасовим начальником патрульної служби відділу внутрішніх справ "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" за призначенням окупантів.
Зловмисник перевіряв документи у мешканців і патрулював місто. Рашисти платили тому в рублях.
Коли регіон звільнили у вересні минулого року, його затримали правоохоронці.
Під час судового засідання чоловік частково визнав свою вину.
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