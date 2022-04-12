Окупований Ізюм на межі виживання, - Людмила Денісова
Через активні бойові дії та окупацію території в Ізюмі немає ні світла, ні води, ні тепла, ні зв’язку, також медичні заклади не працюють і немає ліків
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"За підрахунками міської влади, зараз в Ізюмі перебуває близько 15 тисяч цивільних осіб. Люди голодують, адже доставити їм продукти харчування наразі неможливо, які і евакуювати їх з міста. Місто повністю окуповане - Ізюм став для армії РФ логістичним центром: туди стягуються війська, щоб далі вести наступ на Донецьку область", - пише Денісова.
Вона зазначає, що поводження рашистської армії з мирним населенням кваліфікується як воєнний злочин та злочин проти людяності і підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, відповідно до Статуту Міжнародного військового трибуналу та Римського статуту Міжнародного кримінального суду, та є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
"Закликаю Міжнародний Комітет Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для відкриття безпечного гуманітарного коридору для евакуації цивільного населення з міста Ізюма. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - написала Денісова.
- Додамо, що наприкінці березня 2022 року російські окупанти, які захопили село Капитолівка Ізюмського району Харківської області, незаконно позбавили волі українського письменника, автора 13 книг Володимира Вакуленка, який тривалий час займався волонтерською діяльністю
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