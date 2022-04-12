Окупований Ізюм на межі виживання, - Людмила Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"За підрахунками міської влади, зараз в Ізюмі перебуває близько 15 тисяч цивільних осіб. Люди голодують, адже доставити їм продукти харчування наразі неможливо, які і евакуювати їх з міста. Місто повністю окуповане - Ізюм став для армії РФ логістичним центром: туди стягуються війська, щоб далі вести наступ на Донецьку область", - пише Денісова.

Вона зазначає, що поводження рашистської армії з мирним населенням кваліфікується як воєнний злочин та злочин проти людяності і підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, відповідно до Статуту Міжнародного військового трибуналу та Римського статуту Міжнародного кримінального суду, та є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Закликаю Міжнародний Комітет Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для відкриття безпечного гуманітарного коридору для евакуації цивільного населення з міста Ізюма. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - написала Денісова.