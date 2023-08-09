Пишні оладки на кефірі

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Інгредієнти:

кефір - 250 мл (30°С)

одне яйце

борошно - 230 г

дві столові ложки цукру

пів чайної ложки соди

три столові ложки олії

ванільний цукор

дрібка солі.

Покроковий рецепт приготування пишних оладків на кефірі:

розбиваємо яйце у глибоку миску

додаємо теплий кефір

додаємо цукор

додаємо сіль

додаємо ванільний цукор

перемішуємо

додаємо соду

перемішуємо

всипаємо поволі борошно, замішуючи вінчиком тісто до середньої густини

лишаємо тісто постояти п’ятнадцять хвилин

розігріваємо в сковороді олію

викладаємо на сковорідку тісто ложкою

підсмажуємо з обох сторін на невеликому вогні.

Подавати до столу пишні оладки на кефірі пропонуємо з варенням, зі сметаною, медом, джемом, згущеним молоком, свіжими ягодами тощо!

Оладки з яблуками на кефірі

Інгредієнти:

два яйця

250 мл кефіру

100 г цукру

одна склянка борошна

два тверді яблука

одна чайна ложка розпушувача

дрібка солі

олія для смаження - рафінована.

Покроковий рецепт приготування оладків з яблуками на кефірі:

очищаємо яблука від серцевини та шкірки

нарізаємо тонкими пластівцями

поливаємо лимонним соком

залишаємо постояти до моменту смаження

збиваємо до білої піни яйця з дрібкою солі й двома столовими ложками цукру

додаємо до яєчної суміші кефір

просіюємо борошно в рідку основу

додаємо розпушувач

перемішуємо все разом до утворення доволі густого тіста

даємо постояти п’ятнадцять хвилин

розігріваємо сковороду на середньому вогні

додаємо рафіновану олію

набираємо тісто по столовій ложці й кладемо на сковороду

розкладаємо по "острівцях" з тістом по кілька пластівців яблук

злегка посипаємо яблука цукром

накриваємо начинку шаром тіста

перевертаємо оладки лопаткою.

Подаємо до столу готові оладки зі сметаною або з медом!

Оладки на дріжджах

Фото: Getty Images

Інгредієнти:

пів літра кефіру

450 г борошна

третину склянки води

півтори чайні ложки дріжджів

два яйця

три столові ложки цукру

третина чайної ложки солі

рафінована рослинна олія.

Покроковий рецепт приготування оладків на дріжджах:

заливаємо дріжджі, одну столову ложку цукру й три столові ложки борошна третиною склянки теплої води

ретельно перемішуємо

накриваємо її харчовою плівкою

ставимо в тепло на п’ятнадцять хвилин

підігріваємо кефір до кімнатної температури

у тісто (кефірно-дріжджову масу) додаємо по одному яйцю

збиваємо вінчиком

додаємо цукор

в однорідну масу поволі додаємо просіяне борошно

перемішуємо

накриваємо харчовою плівкою

залишаємо настоюватися на сорок хвилин у теплому місці

на сковорідку наливаємо олію й нагріваємо

викладаємо тісто на сковороду

обсмажуємо з двох боків наші оладки на середньому вогні.

Після приготування смаколик перекладаємо на паперові рушники!