Оладки пухкі, з яблуками або на кефірі. Варіанти приготування
Всім подобаються оладки. Чи класичні, чи пишні, чи з яблукам або ж на кефірі. Ці рецепти завжди прості. Вони можуть служити другою стравою, десертом чи гарним апетитним сніданком
Пишні оладки на кефірі
Фото: Getty Images
Інгредієнти:
- кефір - 250 мл (30°С)
- одне яйце
- борошно - 230 г
- дві столові ложки цукру
- пів чайної ложки соди
- три столові ложки олії
- ванільний цукор
- дрібка солі.
Покроковий рецепт приготування пишних оладків на кефірі:
- розбиваємо яйце у глибоку миску
- додаємо теплий кефір
- додаємо цукор
- додаємо сіль
- додаємо ванільний цукор
- перемішуємо
- додаємо соду
- перемішуємо
- всипаємо поволі борошно, замішуючи вінчиком тісто до середньої густини
- лишаємо тісто постояти п’ятнадцять хвилин
- розігріваємо в сковороді олію
- викладаємо на сковорідку тісто ложкою
- підсмажуємо з обох сторін на невеликому вогні.
Подавати до столу пишні оладки на кефірі пропонуємо з варенням, зі сметаною, медом, джемом, згущеним молоком, свіжими ягодами тощо!
Оладки з яблуками на кефірі
Інгредієнти:
- два яйця
- 250 мл кефіру
- 100 г цукру
- одна склянка борошна
- два тверді яблука
- одна чайна ложка розпушувача
- дрібка солі
- олія для смаження - рафінована.
Покроковий рецепт приготування оладків з яблуками на кефірі:
- очищаємо яблука від серцевини та шкірки
- нарізаємо тонкими пластівцями
- поливаємо лимонним соком
- залишаємо постояти до моменту смаження
- збиваємо до білої піни яйця з дрібкою солі й двома столовими ложками цукру
- додаємо до яєчної суміші кефір
- просіюємо борошно в рідку основу
- додаємо розпушувач
- перемішуємо все разом до утворення доволі густого тіста
- даємо постояти п’ятнадцять хвилин
- розігріваємо сковороду на середньому вогні
- додаємо рафіновану олію
- набираємо тісто по столовій ложці й кладемо на сковороду
- розкладаємо по "острівцях" з тістом по кілька пластівців яблук
- злегка посипаємо яблука цукром
- накриваємо начинку шаром тіста
- перевертаємо оладки лопаткою.
Подаємо до столу готові оладки зі сметаною або з медом!
Оладки на дріжджах
Фото: Getty Images
Інгредієнти:
- пів літра кефіру
- 450 г борошна
- третину склянки води
- півтори чайні ложки дріжджів
- два яйця
- три столові ложки цукру
- третина чайної ложки солі
- рафінована рослинна олія.
Покроковий рецепт приготування оладків на дріжджах:
- заливаємо дріжджі, одну столову ложку цукру й три столові ложки борошна третиною склянки теплої води
- ретельно перемішуємо
- накриваємо її харчовою плівкою
- ставимо в тепло на п’ятнадцять хвилин
- підігріваємо кефір до кімнатної температури
- у тісто (кефірно-дріжджову масу) додаємо по одному яйцю
- збиваємо вінчиком
- додаємо цукор
- в однорідну масу поволі додаємо просіяне борошно
- перемішуємо
- накриваємо харчовою плівкою
- залишаємо настоюватися на сорок хвилин у теплому місці
- на сковорідку наливаємо олію й нагріваємо
- викладаємо тісто на сковороду
- обсмажуємо з двох боків наші оладки на середньому вогні.
Після приготування смаколик перекладаємо на паперові рушники!
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