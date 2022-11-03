Про це пише на своїй facebook-сторінці Олександр Турчинов.

253 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, День ракетних військ і артилерії.

Після підписання Будапештського меморандуму в 1994 році, Україна, яку позбавили ядерного потенціалу, віддала РФ (гаранту своєї безпеки) не лише ядерні боєголовки, а й їх носії – стратегічні бомбардувальники та ракети, які сьогодні можна було б успішно використовувати для захисту нашої країни.

У лютому 2014 року, коли Янукович втік з України, виявилося, що в нашої армії для бойового застосування є лише старі ОТРК "Точка-У", точність яких була продемонстрована під час навчань 2000 року, коли ракета, випущена на полігоні, зруйнувала під’їзд у будинку в Броварах.

Ракет РСЗО "Смерч" тоді залишилося лише на декілька тижнів активних бойових дій. Усі наші стратегічні партнери опускали очі додолу, висловлюючи "глибоке занепокоєння" діями Кремля, відмовляючись надавати нам не тільки зброю і техніку, а й навіть засоби захисту, щоб "не провокувати Путіна".

У тих складних драматичних умовах відновлення ракетного щита країни ми визначили одним із головних пріоритетів.

У найкоротші терміни була створена унікальна ракетна зброя, запущено виробництво снарядів і мін, відпрацьована технологія виробництва САУ натівського 155 калібру. Список унікальних розробок, фінансування яких зупинилося або зменшилося після 2019 можна продовжувати довго. Лише повномасштабне вторгнення у лютому 2022 відновило відношення до Збройних сил та оборонних програм, як до головного пріоритету країни.

Наші ракети надійно і точно знищують ворожі танки та іншу броньовану техніку, нищать ворожі об'єкти й укриття, відправляють на дно російські флагмани. Наш потенціал і набутий бойовий досвід дозволяє створювати ракетно-артилерійську зброю, що не поступається найкращим світовим стандартам. Мужність і професіоналізм українських воїнів та ефективна зброя – гарантія нашої перемоги!

Зі святом, наші ракетники й артилеристи. В сучасній війні без вас неможливо перемогти агресора. Нехай Господь береже вас, ваші родини й нашу Україну. Слава Україні!

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