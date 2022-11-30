Олексія Нікіфорова призначили новим керівником "Мотор Січі"

Про це повідомляє Міністерство оборони України у facebook.

Зазначається, що наразі припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства В'ячеслава Богуслаєва. Наказом міністра оборони України генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров.

"28 листопада 2022 року наказом міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, Голови та Членів Ради директорів", - йдеться у повідомленні.

До нового складу наглядової ради увійшли Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал. Головою призначено заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка. Повідомляється, що він уже провів перше засідання.

Українське підприємство спеціалізується на виробництві авіаційної техніки, і за словами міноборони, відтепер підприємство працюватиме на потреби ЗСУ.

"Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. "Мотор Січ" буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ", - повідомили у Міноборони.

23 жовтня колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали у Запоріжжі. 24 жовтня Богуслаєва за підозрою в держзраді та колабораціонізмі заарештував суд.

24 жовтня Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом.

4 листопада було заарештовано майно президента і начальника департаменту АТ "Мотор Січ" на майже 1 млрд грн.

7 листопада секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" передано в управління Міністерства оборони.

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