“Олігархи – це минуле”: Зеленський про прийняття за основу законопроєкту про деолігархізацію

Про це він написав у своєму Twitter.

"Дякую Верховній раді за підтримку за основу мого законопроекту №5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.

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