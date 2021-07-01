“Олігархи – це минуле”: Зеленський про прийняття за основу законопроєкту про деолігархізацію
Президент Володимир Зеленський відреагував на прийняття Верховною Радою у першому читанні законопроєкту про олігархів в Україні
Про це він написав у своєму Twitter.
"Дякую Верховній раді за підтримку за основу мого законопроекту №5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх", - зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.
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