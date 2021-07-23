Олімпіада-2020: Де та коли дивитися церемонію відкриття Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Церемонія відкриття Олімпіади розпочнеться о 14:00. Пряма трансляція відбудеться на телеканалі UA:Перший.

Україну на Іграх у Токіо представлятимуть 157 спортсменів, які змагатимуться в 25 видах спорту.

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Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття будуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування на шпагах Богдан Нікішин.