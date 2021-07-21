Визначилися прапороносці збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020
23 липня в Токіо під час церемонії відкриття Олімпіади прапор України нестимуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин
Про це повідомила пресслужба НОК України.
"Ці Ігри вже п'яті в моїй кар'єрі. Я завжди мріяла виконати цю почесну місію. На відкритті Олімпіади в Токіо серед прапороносців інших країн буде багато титулованих та досвідчених представників кульової й стендової стрільби. Мені приємно бути в їх рядах", - каже Костевич.
Уперше в історії Олімпіади країни мають одразу два прапороносця – жінку та чоловіка.
"Для мене велика честь нести прапор України. Дуже вдячний спортсменам-колегам за довіру та повагу. Маю позитивне ставлення до того, що буде два прапороносця", - відзначив Нікішин.
Костевич – Олімпійська чемпіонка (2004), дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (2012) з кульової стрільби.
Нікішин – чемпіон світу (2015), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шпагах. В олімпійському Ріо-2016 посів 4 місце.
- 21 липня у Японії відбулися перші змагання літніх Олімпійських ігор.
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