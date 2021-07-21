У Токіо стартували перші змагання Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Змагання у Токіо розпочалися за два дні до церемонії урочистого відкриття Ігор-2020, яка відбудеться 23 липня.

Першими боротьбу за медалі розпочали предстаниці софтболу. У стартовому матчі турніру Японія перемогла Австралію - 8:1.

21 липня та 22 липня на Олімпіаді також розпочнеться чоловічий та жіночий футбольний турнір.

20 липня повідомлялося, що за прогнозами аналітичної компанії Gracenote збірна України здобуде на Олімпійських іграх у Токіо 21 нагороду.

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