Олімпіада-2020: МОК на сайті Ігор "повернув" окупований Крим Україні

У цьому можна переконатися на офіційному сайті Олімпіади-2020.

Напередодні навколо карти України на офіційному сайті Олімпійських ігор спалахнув скандал, через те, що окупований Крим було відмежовано від решти території країни.

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Організатори вже виправили помилку. Наразі у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone "кордон" між Україною та півостровом зник.



