Олімпіада-2020: МОК на сайті Ігор "повернув" окупований Крим Україні
Міжнародний олімпійський комітет прибрав на офіційному сайті з карти України "кордон" з окупованим Росією Кримом
У цьому можна переконатися на офіційному сайті Олімпіади-2020.
Напередодні навколо карти України на офіційному сайті Олімпійських ігор спалахнув скандал, через те, що окупований Крим було відмежовано від решти території країни.
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Організатори вже виправили помилку. Наразі у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone "кордон" між Україною та півостровом зник.
- Нагадаємо, 22 липня виник скандал через те, що МОК виклав карту світу, де між Україною та окупованим Кримом є межа, яка позначає кордон.
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