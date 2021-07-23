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Олімпіада-2020: МОК на сайті Ігор "повернув" окупований Крим Україні

23 липня, 2021 п'ятниця
09:01
Спорт Олімпіада-2020

Міжнародний олімпійський комітет прибрав на офіційному сайті з карти України "кордон" з окупованим Росією Кримом

У цьому можна переконатися на офіційному сайті Олімпіади-2020.  

Напередодні навколо карти України на офіційному сайті Олімпійських ігор спалахнув скандал, через те, що окупований Крим було відмежовано від решти території країни.

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Організатори вже виправили помилку.  Наразі у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone "кордон" між Україною та півостровом зник. 

  • Нагадаємо, 22 липня виник скандал через те, що МОК виклав карту світу, де між Україною та окупованим Кримом є межа, яка позначає кордон. 
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Крим
Збірна України
Олімпіада-2020
Олімпіада
МОК
Олімпійські ігри
карта України
окупований Крим
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