Олімпіада-2020: МОК на карті "відділив" окупований Крим від України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На мапі видно, що окупований Крим відділений від України "кордоном".



Карта розміщена на офіційному сайті МОК.





21 липня у Японії відбулися перші змагання літніх Олімпійських ігор.

Збірна Гвінеї відмовилася від участі в літніх Олімпійських іграх у Токіо.