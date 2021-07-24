Олімпіада-2020: посольство РФ у Японії зажадало прибрати Крим з карти України

З відповідною заявою виступили посольство РФ у Японії у facebook.

Посольство Росії заявило, що опублікована на офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо карта, де окупований Крим включений до складу України, "є некоректною".

На сайті Олімпійських ігор Крим спочатку відмежували від материкової частини України, але після протестів виправили помилку.

У Міжнародному олімпійському комітеті назвали "кордон" з півостровом на карті "прикрою помилкою провайдера, яка була негайно виправлена".

Нагадаємо, 22 липня виник скандал через те, що МОК виклав карту світу, де між Україною та окупованим Кримом є межа, яка позначає кордон.

23 липня Міжнародний олімпійський комітет прибрав на офіційному сайті з карти України "кордон" з окупованим Росією Кримом.

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