Олімпіада-2020: США та Франція визначили переможця баскетбольного турніру
Збірна США перемогла Францію у фіналі чоловічого баскетбольного турніру Олімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фінальному матчі Олімпіади-2020 збірна США переграла Францію з рахунком 87:82.
У складі переможців кращими на майданчику були Кевін Дюрант (29 очок), Джейсон Тейтум (19 очок), Джру Холідей (11 очок) та Дем'єн Ліллард (11 очок). У Франції найрезультативнішими стали Руді Гобер (16 очок), Еван Фурньє (16 очок) і Гершон Ябуселе (13 очок).
Збірна США виграла Олімпіаду вчетверте поспіль.
- Нагадаємо, 5 серпня чоловіча збірна США перемогла Австралію у півфіналі Олімпійських ігор з різницею у 15 очок
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