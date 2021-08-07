Олімпіада-2020: США та Франція визначили переможця баскетбольного турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фінальному матчі Олімпіади-2020 збірна США переграла Францію з рахунком 87:82.

У складі переможців кращими на майданчику були Кевін Дюрант (29 очок), Джейсон Тейтум (19 очок), Джру Холідей (11 очок) та Дем'єн Ліллард (11 очок). У Франції найрезультативнішими стали Руді Гобер (16 очок), Еван Фурньє (16 очок) і Гершон Ябуселе (13 очок).

Збірна США виграла Олімпіаду вчетверте поспіль.