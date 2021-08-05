Олімпіада-2020: збірна США з камбеком вийшла до баскетбольного фіналу Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі олімпійського баскетбольного турніру збірна США перемогла Австралію з рахунком 97:78. По ходу матчу головні фаворити Олімпіади поступалися з різницею у 15 очок.

У переможців кращими на майданчику були Кевін Дюрант (23 очка та 9 підбирань), Девін Букер (20 очок), Джру Холідей (11 очок, 8 підбирань та 8 передач) та Кріс Міддлтон (11 очок). У австралійців найрезультативнішими стали Патрік Міллз (15 очок), Данте Екзам (14 очок) та Джок Лондейл (11 очок).

В іншому півфіналі зустрінуться збірні Франції та Словенії.

Нагадаємо, 3 серпня збірна США з баскетболу перемогла Іспанію у чвертьфіналі Олімпійських ігор у Токіо.

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