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Олімпіада-2020: збірна США з камбеком вийшла до баскетбольного фіналу Ігор у Токіо

5 серпня, 2021 четвер
10:39
Спорт Кевін Дюрант (проворуч)

Чоловіча збірна США перемогла Австралію у півфіналі Олімпійських ігор, поступаючись з різницею у 15 очок

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У півфіналі олімпійського баскетбольного турніру збірна США перемогла Австралію з рахунком 97:78. По ходу матчу головні фаворити Олімпіади поступалися з різницею у 15 очок. 

У переможців кращими на майданчику були Кевін Дюрант (23 очка та 9 підбирань), Девін Букер (20 очок), Джру Холідей (11 очок, 8 підбирань та 8 передач) та Кріс Міддлтон (11 очок). У австралійців найрезультативнішими стали Патрік Міллз (15 очок), Данте Екзам (14 очок) та Джок Лондейл (11 очок).

В іншому півфіналі зустрінуться збірні Франції та Словенії. 

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баскетбол
Олімпіада-2020
Олімпіада
Олімпійські ігри
збірна США
Токіо-2020
Токіо
Кевін Дюрант
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