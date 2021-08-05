Олімпіада-2020: збірна США з камбеком вийшла до баскетбольного фіналу Ігор у Токіо
Чоловіча збірна США перемогла Австралію у півфіналі Олімпійських ігор, поступаючись з різницею у 15 очок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі олімпійського баскетбольного турніру збірна США перемогла Австралію з рахунком 97:78. По ходу матчу головні фаворити Олімпіади поступалися з різницею у 15 очок.
У переможців кращими на майданчику були Кевін Дюрант (23 очка та 9 підбирань), Девін Букер (20 очок), Джру Холідей (11 очок, 8 підбирань та 8 передач) та Кріс Міддлтон (11 очок). У австралійців найрезультативнішими стали Патрік Міллз (15 очок), Данте Екзам (14 очок) та Джок Лондейл (11 очок).
В іншому півфіналі зустрінуться збірні Франції та Словенії.
- Нагадаємо, 3 серпня збірна США з баскетболу перемогла Іспанію у чвертьфіналі Олімпійських ігор у Токіо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.86
Купівля 26.86Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.08
- Актуальне
- Важливе