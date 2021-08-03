Олімпіада-2020: Збірна США перемогла Іспанію у чвертьфіналі баскетбольного турніру
Збірна США з баскетболу перемогла Іспанію у чвертьфіналі Олімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна США переграла чинних чемпіонів світу з Іспанії з рахунком 95:81. Американці поступалися іспанцям після першого періоду - 19:21, але потім перехопили ініціативу та довели матч до перемоги.
Найрезультативнішим гравцем матчу став іспанець Рікі Рубіо, на рахунку якого 38 очок. У складі збірної США найкращим був Кевін Дюрант, який набрав 29 балів.
За вихід до фіналу американці посперечаються з переможцем матчу Австралія - Аргентина.
- Нагадаємо, 28 липня у мережу потрапили фото із роздягальні збірної Словенії з баскетболу, яка відсвяткувала першу перемогу на Олімпійських іграх з горілкою та кальяном.
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