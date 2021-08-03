Олімпіада-2020: Збірна США перемогла Іспанію у чвертьфіналі баскетбольного турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна США переграла чинних чемпіонів світу з Іспанії з рахунком 95:81. Американці поступалися іспанцям після першого періоду - 19:21, але потім перехопили ініціативу та довели матч до перемоги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став іспанець Рікі Рубіо, на рахунку якого 38 очок. У складі збірної США найкращим був Кевін Дюрант, який набрав 29 балів.

За вихід до фіналу американці посперечаються з переможцем матчу Австралія - Аргентина.

Нагадаємо, 28 липня у мережу потрапили фото із роздягальні збірної Словенії з баскетболу, яка відсвяткувала першу перемогу на Олімпійських іграх з горілкою та кальяном.

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