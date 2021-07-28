Чемпіонів Європи заскочили за святкуванням перемоги на Олімпіаді-2020 з горілкою та кальяном
У мережу потрапили фото із роздягальні збірної Словенії з баскетболу, яка відсвяткувала першу перемогу на Олімпійських іграх з горілкою та кальяном
Світлину виклала іспанська баскетболістка Крістіна Оувінья в Instagram.
На фото зірковий лідер збірної Словенії Лука Дончіч та інші баскетболісти у роздягальні грають в карти, а на столиках поруч з ними стоять пляшки з алкоголем та кальян.
Ймовірно, знімок зроблено після стартової гри Словенії на Іграх, в якій чинні чемпіони Європи здобули перемогу над Аргентиною - 118:100. Дончіч набрав у цьому матчі 48 очок.
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