Олімпіада-2020: українець Коростильов зупинився за крок від нагороди

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Павло Коростильов пробився до фіналу змагань у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м з четвертим результатом. У фіналі українець тривалий час йшов на другій позиції, проте, через невдалий останній постріл скотився на четверту позицію і залишився без медалі.

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Із результатом 198,9 Коростильов став четвертим. Золото з олімпійським рекордом здобув Джавад Фаруді з Індії - 244,8 очка. Срібло - у серба Даміра Мікеча - 237,9. Бронзу здобув китаєць Вей Пан - 217,6.

Олімпіада-2020

24 липня

Кульова стрільба

Чоловіки

Пістолет, 10 м

1. Джавад Фаруді (Іран) - 244,8

2. Дамір Мікеч (Сербія) - 237,9

3. Вей Пан (Китай) - 217,6

4. Павло Коростильов (Україна) - 198,9