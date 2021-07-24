Олімпіада-2020: українець Коростильов зупинився за крок від нагороди
Українець Павло Коростильов посів четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м на Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Павло Коростильов пробився до фіналу змагань у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м з четвертим результатом. У фіналі українець тривалий час йшов на другій позиції, проте, через невдалий останній постріл скотився на четверту позицію і залишився без медалі.
Читайте також: Топ-10 золотих надій України на Олімпіаді-2020
Із результатом 198,9 Коростильов став четвертим. Золото з олімпійським рекордом здобув Джавад Фаруді з Індії - 244,8 очка. Срібло - у серба Даміра Мікеча - 237,9. Бронзу здобув китаєць Вей Пан - 217,6.
Олімпіада-2020
24 липня
Кульова стрільба
Чоловіки
Пістолет, 10 м
1. Джавад Фаруді (Іран) - 244,8
2. Дамір Мікеч (Сербія) - 237,9
3. Вей Пан (Китай) - 217,6
4. Павло Коростильов (Україна) - 198,9
- Нагадаємо, 24 липня українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у категорії до 48 кг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.95
Купівля 26.95Продаж 27.2
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе