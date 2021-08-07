Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Олімпіада-2020: Українка Лівач програла бронзовий фінал Ігор у Токіо

Олімпіада-2020: Українка Лівач програла бронзовий фінал Ігор у Токіо

7 серпня, 2021 субота
15:21
Спорт Оксана Лівач (ліворуч)

Українська борчиня Оксана Лівач програла сутичку за бронзову нагороду в категорії до 50 кг на Олімпійських іграх у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Лівач напередодні у чвертьфіналі поступилася китаянці Сунь Янань, однак здобула право боротися у втішному турнірі за бронзу. У ньому українка перемогла Юснейліс Гузман та вийшла до бронзвого фіналу. 

У сутичці за нагороду Оксані Лівач протистояла американка Сара Анн Гільдебрандт. Українка програла 1:12 та не змогла здобути нагороду. 

За 15 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 17 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Срібло та бронзу виграла веслувальниця Людмила Лузан - вона стала третьою на дистанції 200 м на каное-одиночці, та фінішувала другою на дистанції 500 м з Анастасією Четвериковою. Боксер Олександр Хижняк отримав срібло у вазі до 75 кг.

В карате Анжеліка Терлюга посіла друге місце у категорії до 55 кг, а Станіслав Горуна став третім у вазі до 75 кг. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Марта Федіна і Анастасія Савчук серед дуетів у артистичному плаванні, які також стали третіми у складі збірної Україниу групових справах. 

  • Нагадаємо, 7 серпня збірна України з артистичного плавання виграла бронзову медаль у групових вправах на Олімпійських іграх у Токіо. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Збірна України
боротьба
Олімпіада-2020
Олімпіада
Олімпійські ігри
вільна боротьба
олімпійська збірна України
Читайте також:
Віктор Ляшко
6 серпня, 2021 п'ятниця
"Пропоную не чекати і зробити щеплення": Ляшко прокоментував імовірність локдауну в Україні
Конор Макгрегор
6 серпня, 2021 п'ятниця
Я хочу з'їсти його дітей, - Макгрегор про Хабіба
Евгений Марчук
5 серпня, 2021 четвер
У СБУ назвали причину смерті Марчука
Київ
+23
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.75
    Купівля 26.75
    Продаж 27
  • EUR
    Купівля 31.49
    Продаж 31.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
7 серпня
16:38
Попри пандемію COVID-19, натовп у Почаєві обціловував руки Онуфрію
16:13
На Вінниччині розшукують 16-річну Анастасію Бєлєвцову
15:59
Ярослава Магучіх
Магучіх принесла Україні ще одну бронзу Олімпіади-2020
15:53
В Неаполі карабінери затримали 70-річну керівницю мафії
15:34
ООС
На Донбасі обстріляли військових, які надавали допомогу цивільним: є загиблий і поранений
15:23
У небі над Карпатами український винищувач перехопив "кукурудзник" контрабандистів
14:38
жінка, яка найняла кілера для колишнього чоловіка
На Волині жінка замовила вбивство екс-чоловіка, щоб не повертати кредит
14:36
Збірна України, артистичне плавання
Олімпіада-2020: Україна здобула бронзу в артистичному плаванні
14:17
У Києві прощаються з Євгеном Марчуком
13:55
МВФ
У Офісі президента розповіли, на що витратять $2,7 млрд від МВФ
13:33
карантин
У МОЗ прокоментували чутки про локдаун у вересні
13:20
Олена Старікова
Олімпіада-2020: Українка Старікова пробилася до півфіналу в спринті у велотреку
12:55
Лукашенко
Байден підготував Лукашенку "подарунок" на річницю фальсифікованих виборів у Білорусі
12:37
Олександр Хижняк (ліворуч)
Хижняк відреагував на приголомшливу поразку нокаутом у фіналі Олімпіади-2020
12:20
Тарас Кремінь
Недотримання на ТБ мовного законодавства загрожує національній безпеці, - Кремінь
11:54
збірна України
В УАФ назвали ім'я нового головного тренера збірної України
11:37
Стівен Кінг
Стівен Кінг пообіцяв написати роман про пандемію COVID-19
11:14
Марсохід
Китайський марсохід передав нові фото з Червоної планети
10:55
Вакцинація
У США від коронавірусу повністю вакцинували половину населення
10:32
Кевін Дюрант
Олімпіада-2020: США та Франція визначили переможця баскетбольного турніру
10:16
Танкер Mercer Street
Країни G7 звинуватили Іран у атаці на танкер Mercer Street
09:55
Ліонель Мессі
Мессі вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру
09:23
вакцинація
В Україні за добу зробили рекордну кількість щеплень від COVID-19
09:07
Олександр Хижняк (праворуч)
Український боксер Хижняк програв нокаутом у бою за золото Олімпіади-2020
08:28
коронавірус
В Україні третю добу поспіль фіксують понад 1000 випадків COVID-19
08:17
Ізраїль
Ізраїль завдав удару по сектору Гази
08:00
Інфографіка
"Металіст 1925" - "Чорноморець"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 3-го туру чемпіонату України з футболу
07:43
Віталій Шишов
Загибель Шишова: Грозєв заявив, що серед білоруських емігрантів у Києві є агенти ФСБ
07:25
ООС
Доба на фронті: російські окупанти здійснили 5 обстрілів
07:12
Анастасія Четверикова та Людмила Лузан (праворуч)
Олімпіада-2020: Українки Лузан та Четверикова виграли срібло Ігор у Токіо
2021, п'ятниця
6 серпня
23:08
Маміхан Умаров
Австрія засудила росіянина, що вбив чеченця Умарова - свідка у справі теракту під "Еспресо"
22:47
Христина Тимановська
Білорусь визнала екстремістським спортивний сайт Тribunа.cоm: писав про Тимановську
22:29
Зеленський
Вагнергейт: на суддю, який ухвалив, що ДБР має відкрити провадження на Зеленського за держзраду, наклали стягнення
21:57
Металіст 1925
"Металіст 1925" обіграв "Чорноморець" у драматичному матчі УПЛ
21:12
вакцинація
В Жулянах відкрили центр вакцинації
20:50
Дугарь пояснила, чому не звернулась до поліції через виявлене за собою стеження
20:13
криптовалюти
В Україні можна буде легально розраховуватись криптовалютами, - Мінцифри
20:07
Дмитро Кулеба
Немає ніякого розвороту України в бік Китаю, - Кулеба
20:00
Інфографіка
Ярослава Магучіх
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 7 серпня
19:49
Яна Дугарь
Справа Шеремета: Дугарь заявила про стеження
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV