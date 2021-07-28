Олімпіада-2020: Українка Марченко створила на Іграх у Токіо гучну сенсацію

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вероніка Марченко вже у першому раунді зустрілася з чинною чемпіонкою світу Цзян-Ін Лей з Тайваню. Українка несподівано перемогла 6:4 та стала авторкою головної сенсації дня у змаганнях зі стрільби з лука.

Проте, у 1/16 фіналу Марченко вийшла на віцечемпіонку світу кореянку Канг Ченйонг, поступилася 1:7 та вибула з олімпійського турніру.

За п'ять змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Нагадаємо, 28 липня український дзюдоїст Кеджау Ньябалі заявив, що його несправедливо дискваліфікували за фол у поєдинку на Олімпійських іграх у Токіо.

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