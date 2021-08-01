Олімпіада-2020: Український борець Теміров програв у півфіналі Ігор у Токіо
У півфінальній сутичці Олімпійських ігор у Токіо український борець греко-римського стилю Ленур Теміров поступився японцю Кенічіро Фуміті та отримав право посперечатися за бронзу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі у ваговий категории до 60 кг Ленур Теміров зустрічався з дворазовим чемпіоном світу Кенічіро Фумітою. Бронзовий медаліст ЧС-2018 з України поступився 1:5, але отримав право боротися за бронзову нагороду. У сутичці за нагороду українець 2 серпня зустрінеться з Віктором Чобану з Молдови.
За дев'ять змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України має шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем здобув плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та тенісистка Еліна Світоліна.
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Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
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