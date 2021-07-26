Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.

З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 42-е місце.

Лідирує зі семима золотими, трьома срібними та чотирма бронзовими медалями США.





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