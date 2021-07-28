Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками п'ятьох змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України здобула три бронзові медалі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За п'ять змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.
З трьома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 51-е місце.
Лідирує з тринадцятьма золотими, чотирма срібними та п'ятьма бронзовими медалями Японія.
- Нагадаємо, 28 липня Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійський ігор у Токіо.
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