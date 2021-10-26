Олімпіада-2022: організатори презентували дизайн медалей

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 26 жовтня, рівно за 100 днів до старту Олімпіади-2022 організатори презентували дизайн медалей, які вручатимуть спортсменам на наступних зимових Іграх.



На лицьовій стороні медалей – логотип п'яти олімпійських кілець, навколо якого повна назва Олімпіади-2022 виконана англійською мовою.



У центрі задньої частини медалей - емблема Олімпіади-2022 та повна назву Ігор у Пекіні китайською мовою. Також вона прикрашена кільцями, на яких розташовано 24 точки - це символізує зоряне небо та гармонію між людиною та природою.



Коробки для медалей виготовлені з бамбука. Організатори впевнені, що це "підкреслює особливості китайської культури та відповідає концепції екологічних Олімпійських ігор".

Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.