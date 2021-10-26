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Олімпіада-2022: організатори презентували дизайн медалей

26 жовтня, 2021 вiвторок
17:59
Спорт Олімпіада-2022

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор-2022, які пройдуть у Пекіні, презентував дизайн олімпійських та паралімпійських медалей

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 26 жовтня, рівно за 100 днів до старту Олімпіади-2022 організатори презентували дизайн медалей, які вручатимуть спортсменам на наступних зимових Іграх.

На лицьовій стороні медалей – логотип п'яти олімпійських кілець, навколо якого повна назва Олімпіади-2022 виконана англійською мовою.

У центрі задньої частини медалей - емблема Олімпіади-2022 та повна назву Ігор у Пекіні китайською мовою. Також вона прикрашена кільцями, на яких розташовано 24 точки - це символізує зоряне небо та гармонію між людиною та природою.

Коробки для медалей виготовлені з бамбука. Організатори впевнені, що це "підкреслює особливості китайської культури та відповідає концепції екологічних Олімпійських ігор".

Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

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