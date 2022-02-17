Олімпіада-2022: Розклад 14-го дня зимових Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



17 лютого

03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Фінал

05:45. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. Кваліфікація

06:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу. Фінляндія - Словаччина

09:00. Біатлон. Жінки. Мас-старт 12,5 км

08:05. Керлінг. Чоловіки. За третє місце. Канада - США

08:45. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/8 фіналу

09:20. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/4 фіналу

09:39. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/2 фіналу

09:55. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. За 3 місце

10:05. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. Фінал

10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м

11:00. Біатлон. Чоловіки. Мас-старт 15 км

12:38. Фігурне катання. Спортивні пари. Коротка програма

14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 1-а спроба

14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу. Швейцарія - Японія

14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу. Швеція - Велика Британія

15:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу. ОКР - Швеція

15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 2-а спроба



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