Олімпіада-2022: Розклад 14-го дня зимових Ігор у Пекіні
У п'ятницю, 18 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно п'ять комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
17 лютого
03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Фінал
05:45. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. Кваліфікація
06:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу. Фінляндія - Словаччина
09:00. Біатлон. Жінки. Мас-старт 12,5 км
08:05. Керлінг. Чоловіки. За третє місце. Канада - США
08:45. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/8 фіналу
09:20. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/4 фіналу
09:39. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. 1/2 фіналу
09:55. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. За 3 місце
10:05. Фристайл. Чоловіки. Скікрос. Фінал
10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
11:00. Біатлон. Чоловіки. Мас-старт 15 км
12:38. Фігурне катання. Спортивні пари. Коротка програма
14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 1-а спроба
14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу. Швейцарія - Японія
14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу. Швеція - Велика Британія
15:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу. ОКР - Швеція
15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 2-а спроба
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