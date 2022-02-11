Олімпіада-2022: Розклад восьмого дня зимових Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



12 лютого

03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Швеція - Канада

03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Південна Корея - ОКР

03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Японія - Данія

04:00. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу

04:30. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу

04:50. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. За 3 місце

04:55. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. Фінал

06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу

06:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Канада - США

08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Італія - Китай

08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Канада - Швеція

08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Данія - Швейцарія

08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. США - Норвегія

09:30. Лижні гонки. Жінки. Естафета 4x5 км

10:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу

10:40. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу

10:40. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Німеччина - Китай

10:53. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м

11:00. Біатлон. Чоловіки. Спринт 10 км

11:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140.1-й раунд

13:07. Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець

14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Фінал

14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. ОКР - Японія

14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Данія - Швейцарія

14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Велика Британія - США

14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Швеція - Китай

14:20. Скелетон. Жінки. 3-я спроба

15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: ОКР - Чехія

15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: Швейцарія - Данія

15:55. Скелетон. Жінки. 4-а спроба



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