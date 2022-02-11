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Олімпіада-2022: Розклад восьмого дня зимових Ігор у Пекіні

11 лютого, 2022 п'ятниця
20:03
Спорт санний спорт, Олімпіада-2022

У суботу, 12 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно шість комплектів нагород

Про це повідомляє Еспресо.TV.

12 лютого
03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Швеція - Канада
03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Південна Корея - ОКР
03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Японія - Данія
04:00. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
04:30. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
04:50. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. За 3 місце
04:55. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. Фінал
06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
06:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Канада - США
08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Італія - Китай
08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Канада - Швеція
08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Данія - Швейцарія
08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. США - Норвегія
09:30. Лижні гонки. Жінки. Естафета 4x5 км
10:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу
10:40. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
10:40. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Німеччина - Китай
10:53. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м
11:00. Біатлон. Чоловіки. Спринт 10 км
11:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140.1-й раунд
13:07. Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець
14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Фінал
14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. ОКР - Японія
14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Данія - Швейцарія
14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Велика Британія - США
14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Швеція - Китай
14:20. Скелетон. Жінки. 3-я спроба
15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: ОКР - Чехія
15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: Швейцарія - Данія
15:55. Скелетон. Жінки. 4-а спроба

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