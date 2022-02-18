Олімпіада-2022: Усі медалісти 14-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У п'ятницю, 18 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розігрується п'ять комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Біатлон
Жінки. Мас-старт
1. Жустін Брезаз-Буше (Франція)
2. Тірі Екхофф (Норвегія)
3. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія)
Жустін Брезаз-Буше
Фристайл
Жінки. Скі-хафпайп. Фінал
1. Ейлін Гу (Китай)
2. Кессі Шарп (Канада)
3. Рейчел Каркер (Канада)
Ейлін Гу
Усі фото - Getty Images
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