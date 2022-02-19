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Оновлено

Олімпіада-2022: Усі медалісти 15-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО

19 лютого, 2022 субота
11:16
Спорт Ніко Портеус (в центрі)

У суботу, 19 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розігрується вісім комплектів медалей

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Олімпійські ігри у Пекіні

19 лютого 

Фристайл

 Чоловіки. Хафпайп

1. Ніко Портеус (Нова Зеландія)

2. Девід Вайз (США)

3. Алекс Феррейра (США)

Ніко Портеус

Лижні гонки

Чоловіки. Мас-старт 28 км

1. Олександр Большунов (ОКР)

2. Іван Якимушкін (ОКР)

3. Сімен Гегстад Крюгер (Норвегія)

Усі фото - Getty Images

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