Олімпіада-2022: Усі медалісти 15-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У суботу, 19 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розігрується вісім комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олімпійські ігри у Пекіні
19 лютого
Фристайл
Чоловіки. Хафпайп
1. Ніко Портеус (Нова Зеландія)
2. Девід Вайз (США)
3. Алекс Феррейра (США)
Лижні гонки
Чоловіки. Мас-старт 28 км
1. Олександр Большунов (ОКР)
2. Іван Якимушкін (ОКР)
3. Сімен Гегстад Крюгер (Норвегія)
Усі фото - Getty Images
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