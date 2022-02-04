Олімпіада-2022: усі результати українців у нульовий день змагань
Олімпіаду-2022 ще офіційно не відкрили, але українські спортсмени одними з перших встигли позмагатись на Іграх
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 4 лютого, у нульовий день змагань Олімпіади-2022, Україна розпочала виступи у кваліфікації командного турніру з фігурного катання.
Сьогодні десять країн змагались у трьох дисциплінах командного турніру - чоловіки, танці на льоду та спортивна пара. У танцях Україну представили Олександра Назарова та Максим Нікітін. Вони набрали 64.08 бали і посіли 9-е місце.
Також виступила спортивна пара - Артем Даренський та Софія Голіченко. Вони теж посіли 9 місце з 53,65 балами.
Читайте також: Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у ПекініУкраїна достроково втратила шанси на вихід у фінал командного турніру з фігурного катання. Іван Шмуратко не зумів виступити у змаганнях серед чоловіків через COVID-19.
У турнірній таблиці командного турніру з фігурного катання Україна - дев'ята і має 4 очки. На п'ятому місці йде Італія - 18 очок. Між нами різниця в 14 балів, які вже не відіграти.
Інші українці ще не розпочали свою боротьбу у кваліфікаційних, чи фінальних змаганнях Олімпіади. Антон Дукач і Андрій Мандзій провели тренувальний заїзд у санному спорті.
Відкриття Олімпіади-2022 пройде сьогодні. Початок о 13:55 за київським часом.
- 4 лютого українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 9 місце у танцях на льоду в командному турнірі Олімпіади-2022.
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