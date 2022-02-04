Олімпіада-2022: усі результати українців у нульовий день змагань

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 4 лютого, у нульовий день змагань Олімпіади-2022, Україна розпочала виступи у кваліфікації командного турніру з фігурного катання.



Сьогодні десять країн змагались у трьох дисциплінах командного турніру - чоловіки, танці на льоду та спортивна пара. У танцях Україну представили Олександра Назарова та Максим Нікітін. Вони набрали 64.08 бали і посіли 9-е місце.



Також виступила спортивна пара - Артем Даренський та Софія Голіченко. Вони теж посіли 9 місце з 53,65 балами.

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4 лютого українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 9 місце у танцях на льоду в командному турнірі Олімпіади-2022.

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