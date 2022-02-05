Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 1-го дня Ігор у Пекіні
Після першого дня зимових Олімпійських ігор у Пекіні лідерство в загальному медальному заліку захопила збірна Норвегії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після першого змагального дня Олімпіади-2022 у Норвегії дві золоті медалі. Їх скандинавам принесли лижниця Терезе Йохауг у скіатлоні на 15 км та біатлонна збірна у змішаній естафеті 4х6 км.
Словенія із золотом та бронзою - друга. Третє місце ділять Нідерланди, Швеція та Китай, у яких по одній золотій нагороді.
Збірна України поки жодної медалі на Іграх в Пекіні не здобула.
- Нагадаємо, 5 лютого перше золото Олімпійських ігор у Пекіні здобула норвезька лижниця Терезе Йохауг в скіатлоні на 15 км.
- Також у суботу українець Євген Марусяк подолав кваліфікацію у змаганнях в стрибках на лижах зі звичайного трампліна.
- Крім цього, в перший день Ігор-2022 збірна України з біатлону невдало виступила у змішаній естафеті та посіла 13-те місце.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.96
Купівля 27.96Продаж 28.27
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе