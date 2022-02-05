Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 1-го дня Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після першого змагального дня Олімпіади-2022 у Норвегії дві золоті медалі. Їх скандинавам принесли лижниця Терезе Йохауг у скіатлоні на 15 км та біатлонна збірна у змішаній естафеті 4х6 км.

Словенія із золотом та бронзою - друга. Третє місце ділять Нідерланди, Швеція та Китай, у яких по одній золотій нагороді.

Збірна України поки жодної медалі на Іграх в Пекіні не здобула.





Нагадаємо, 5 лютого перше золото Олімпійських ігор у Пекіні здобула норвезька лижниця Терезе Йохауг в скіатлоні на 15 км.

Також у суботу українець Євген Марусяк подолав кваліфікацію у змаганнях в стрибках на лижах зі звичайного трампліна.

Крім цього, в перший день Ігор-2022 збірна України з біатлону невдало виступила у змішаній естафеті та посіла 13-те місце.

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