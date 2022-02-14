Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 10-го дня Ігор у Пекіні
За підсумками десяти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку зберігає Норвегія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Норвегія здобула на Олімпіаді-2022 9 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород. Німеччина має 8 золотих, 5 срібних та 1 бронзову медаль. У США 7 золотих, 6 срібних та 2 бронзові нагороди.
У топ-10 також входять Нідерланди, Австрія, Швеція, Китай, ОКР, Франція і Швейцарія.
Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.
- 14 лютого українка Ольга Полюк завершила свої виступи на Олімпійських іграх у Пекіні.
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