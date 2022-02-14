Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 10-го дня Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Норвегія здобула на Олімпіаді-2022 9 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород. Німеччина має 8 золотих, 5 срібних та 1 бронзову медаль. У США 7 золотих, 6 срібних та 2 бронзові нагороди.

У топ-10 також входять Нідерланди, Австрія, Швеція, Китай, ОКР, Франція і Швейцарія.



Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.



