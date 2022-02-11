Олімпіада-2022: за кого українцям вболівати 12 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.



12 лютого



09:00 Лижні гонки. Командні змагання. Естафета 4х5 км. Жінки - збірна України



11:00 Біатлон. Спринт. 10 км. Чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал



13:00 Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Чоловіки. Основний етап - Віталій Калініченко, Євген Марусяк



13:00 Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець - Олександра Назарова / Максим Нікітін





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