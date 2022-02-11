Олімпіада-2022: за кого українцям вболівати 12 лютого
У суботу, 12 лютого, представники України на зимових Олімпійських іграх у Пекіні змагатимуться у біатлоні, стрибках з трампліну, лижних гонках та фігурному катанні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
12 лютого
09:00 Лижні гонки. Командні змагання. Естафета 4х5 км. Жінки - збірна України
11:00 Біатлон. Спринт. 10 км. Чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал
13:00 Стрибки з трампліна. Великий трамплін. Чоловіки. Основний етап - Віталій Калініченко, Євген Марусяк
13:00 Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець - Олександра Назарова / Максим Нікітін
- 11 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) отримала негативний тест на коронавірус.
- Після цього біатлоністка Юлія Джима фінішувала восьмою у спринті на Олімпіаді-2022.
- Анастасія Шепіленко посіла 37-ме місце у змаганнях з гірськолижного спорту у супергіганті.
- 11 лютого Гераскевич, який виступає на Олімпіаді-2022, закликав Росію припинити війну в Україні.
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