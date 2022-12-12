Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на заяву Лайонс.

"США підтримують пошук способів для атлетів, які тренувалися все своє життя для цього, щоб вони змогли повернутися та взяти участь у змаганнях", — зазначила Лайонс.

Водночас вона підкреслила, що США виступають категорично проти того, щоб російські та білоруські спортсмени змагалися під національними прапорами своїх країн, які перебувають під санкційним тиском.

7 грудня стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російські та білоруські спортсмени мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb