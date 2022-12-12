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Олімпіада-2024: США підтримують участь спортсменів із РФ і Білорусі під нейтральним прапором

12 грудня, 2022 понедiлок
19:31
Світ Олімпіада-2022

Голова Олімпійського та Паралімпійського комітету США Сюзанна Лайонс підтримала ідею президента МОК Томаса Баха дозволити спортсменам з РФ і Білорусі змагатися на літній Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на заяву Лайонс.

"США підтримують пошук способів для атлетів, які тренувалися все своє життя для цього, щоб вони змогли повернутися та взяти участь у змаганнях", — зазначила Лайонс.

Водночас вона підкреслила, що США виступають категорично проти того, щоб російські та білоруські спортсмени змагалися під національними прапорами своїх країн, які перебувають під санкційним тиском.

  • 7 грудня стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російські та білоруські спортсмени мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі.

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Росія
Білорусь
війна з Росією
Олімпіада-2024
США
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