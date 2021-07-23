Олімпійські ігри у Токіо оголошено відкритими

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У столиці Японії відбувається урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020. Про початок Олімпіади оголосив імператор Японії Нарухіто, який є почесним покровителем Олімпійських та Паралімпійських ігор. Згідно Олімпійської хартії, саме глава країни-господаря оголошує Ігри відкритими.

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Олімпійські ігри відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. У Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33-х видах спорту. За них змагатимуться спортсмени з 205 країн світу.

Україну в Токіо представляють 157 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). Наші спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, вільній та греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное, спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, настільному тенісі, триатлоні та фехтуванні.

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