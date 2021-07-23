Олімпійські ігри у Токіо оголошено відкритими
Імператор Японії Нарухіто оголосив літні Олімпійські ігри у Токіо відкритими
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У столиці Японії відбувається урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2020. Про початок Олімпіади оголосив імператор Японії Нарухіто, який є почесним покровителем Олімпійських та Паралімпійських ігор. Згідно Олімпійської хартії, саме глава країни-господаря оголошує Ігри відкритими.
Читайте також: Топ-10 золотих надій України на Олімпіаді-2020
Олімпійські ігри відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. У Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33-х видах спорту. За них змагатимуться спортсмени з 205 країн світу.
Україну в Токіо представляють 157 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). Наші спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, вільній та греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное, спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, настільному тенісі, триатлоні та фехтуванні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.96
Купівля 26.96Продаж 27.21
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.11
- Актуальне
- Важливе