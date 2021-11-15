Олімпійський чемпіон з України, який відмовився називати Росію агресором, пояснив, що мав на увазі. Відео
Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко заявив, що він визнає те, що Росія веде військові дії проти України
Відео у Facebook поширила Ганна Маляр.
За словами Абраменка, журналісти, які брали в нього інтерв'ю, неправильно передали його слова, що в російсько-українській війні "не все однозначно".
"Звичайно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, що захищають наші воїни. Висвітлили так, ніби я не розумію, що відбувається. Я розумію, все, що я міг би сказати, могло бути неправильно сприйнято та використано Росією з пропагандистською метою", – пояснив Олександр Абраменко.
У 2018 році Олександр Абраменко приніс збірній України золоту медаль у змаганнях з фристайлу в лижній акробатиці на Олімпіаді у Пхьончхані та став першим спортсменом з нашої країни, який виграв нагороду зимових Ігор у чоловічих змаганнях.
- 9 листопада Абраменко сказав, що для нього у російсько-українській війні "не все однозначно".
- Після цього олімпійський чемпіон з фристайлу заявив, що він проти вакцинації від коронавірусу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.18
Купівля 26.18Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 29.88Продаж 30.31
- Актуальне
- Важливе