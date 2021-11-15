Олімпійський чемпіон з України, який відмовився називати Росію агресором, пояснив, що мав на увазі. Відео

Відео у Facebook поширила Ганна Маляр.



За словами Абраменка, журналісти, які брали в нього інтерв'ю, неправильно передали його слова, що в російсько-українській війні "не все однозначно".



"Звичайно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, що захищають наші воїни. Висвітлили так, ніби я не розумію, що відбувається. Я розумію, все, що я міг би сказати, могло бути неправильно сприйнято та використано Росією з пропагандистською метою", – пояснив Олександр Абраменко.

У 2018 році Олександр Абраменко приніс збірній України золоту медаль у змаганнях з фристайлу в лижній акробатиці на Олімпіаді у Пхьончхані та став першим спортсменом з нашої країни, який виграв нагороду зимових Ігор у чоловічих змаганнях.

9 листопада Абраменко сказав, що для нього у російсько-українській війні "не все однозначно".

Після цього олімпійський чемпіон з фристайлу заявив, що він проти вакцинації від коронавірусу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb