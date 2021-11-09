Я краще ризикну перехворіти, ніж піду на щеплення, - олімпійський чемпіон з України пояснив, чому він проти вакцинації

Про це він сказав в інтерв'ю "Трибуна".



"Я вважаю, що кожен має сам вирішувати. Боїться захворіти – вакцинується, не боїться – не вакцинується. Незрозуміло, кого від когось хочуть захистити. Якщо я не боюся захворіти, чого я маю вакцинуватися? Знову ж таки, ми провакцинувалися, але тест здай. Ну, а сенс був тоді робити це? Для мене нелогічна ситуація", - сказав Олександр Абраменко.



Абраменко зізнався, що сам він вже вакцинувався.



"Просто не знаєш, кого слухати, а кого ні. Думаєш: "Чорт, а навіщо тоді ризикувати?". Я краще ризикну перехворіти, ніж піду на ризик вакцинації цілком здоровим. Це просто страшніше, як мені здається. Я вакцинувався. Так, зобов'язали. Хоча знаю, що на літній Олімпіаді в Токіо навіть вакцинованих змушували робити тест двічі на день. То навіщо це все? Я б зараз не вакцинувався, якби я мав вибір", – сказав спортсмен.

У 2018 році Олександр Абраменко приніс збірній України золоту медаль у змаганнях з фристайлу в лижній акробатиці на Олімпіаді у Пхьончхані та став першим спортсменом з нашої країни, який виграв нагороду зимових Ігор у чоловічих змаганнях.

9 листопада Абраменко заявив, що для нього у російсько-українській війні "не все однозначно".

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