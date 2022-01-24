"Омікрон" виявили в 17 областях України, - Кузін

Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін у коментарі Укрінформу.



"Наразі в Україні було зареєстровано 173 випадки нового штаму Омікрон. Йдеться про 17 регіонів України, в яких виявили новий штам шляхом секвенування", - уточнив він.



Ігор Кузін додав, що хворим надають медичну допомогу згідно з наявними протоколами лікування COVID-19.



"Навіть базовий курс вакцинації полегшує перебіг захворювання, бустерна доза вакцини поновлює імунний захист проти Омікрону", - наголосив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.

Ігор Кузін назвав оптимістичним прогноз РНБО на лютий про 59 тис. хворих на коронавірус щодня.

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